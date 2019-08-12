Такие обстоятельства: Тимур Дзыба о Курбанныхуа в Абхазии

О значении праздника Курбанныхуа и о том, как его будут праздновать мусульмане в Абхазии, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии муфтий Тимур Дзыба.

11 августа в Абхазии отметили мусульманский праздник жертвоприношения – Курбан-Байрам. В связи с тем, что праздник выпал на воскресенье, понедельник 12 августа в Абхазии объявлен выходным нерабочим днем.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рада Ажиба Мусульмане Абхазии отметили Курбанныхуа

"Курбанныхуа празднуют четыре дня. Совершается праздничная молитва в мечетях, там собираются все мусульмане. На праздник должны выходить все: старики, молодежь, мужчины, женщины, настолько он важный в исламе. После молитвы читается проповедь, напоминается значение праздника. После люди совершают обряд жертвоприношения. В тот день первое, что надо попробовать, это мясо жертвенного животного в кругу семьи. Это мясо по закону делится на три части: одна остается в семье, другая – для угощения, третья тем, кто нуждается", - отметил Дзыба.

Курбан-Байрам — праздник жертвоприношения — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-Байрам, в десятый день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося в исламе пророком.

Курбан-Байрам отмечают в Абхазии, как и во всем мире. В республике праздник имеет свое национальное название Курбанныхуа.

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