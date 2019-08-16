Барцыц об исконных топонимах Абхазии: только официальная карта расставит все точки

Абхазское географическое общество заявило о намерении восстановить исконные топонимы республики, специалисты провели инвентаризацию более трех тысяч объектов. Президент абхазского географического общества Левард Барцыц в беседе на радио рассказал, как велась эта работа и почему так важно сохранить исконные топонимы в Абхазии.

Топонимы в Абхазии являются единственным реальным документом, свидетельствующим о том, что абхазский этнос получил свое развитие именно на данной территории, сказал Барцыц в эфире радио.

"На первой карте мы нанесли около 500 топонимов, которые необходимы были в то время, мы и дальше продолжили эти исследования. Сегодня мы собрали порядка трех тысяч названий, и это еще не все. Мы практические уже сориентировали их на карте, но она пока не издана. В основе всей информации о стране должна быть карта, это ведь фундаментальное исследование, проблемы топонимики останется проблемой, пока эти исследование не будут переложены на официальную карту. Только карта может расставить окончательные точки", - сказал Барцыц.

По словам Барцыц, сегодня в Абхазии более 150 новых названий местностей, которые не имеют отношения к абхазскому этносу.

"Сегодня с помощью интернета человек, побывав на какой-нибудь горе, может дать название, опубликовав фото. Знаменитая, самая глубокая пещера Воронья, ей дали название спелеологи. Приблизившись к ней, они заметили, как из пещеры вылетела ворона, так и назвали ее. Таких случаев очень много. Сегодня в Абхазии более 150 новых названий, которые возникли после войны. Они не имеют отношения ни к истории, ни к этносу", - отметил Барцыц.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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