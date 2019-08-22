Олейник о тех, кто на Украине призывает к войне с Россией: примороженные или заторможенные

В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник отметил, что часть сил на Украине не хочет смотреть в будущее.

Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны". Такое мнение в комментарии "Обозревателю" высказал журналист, главред портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

"Войну нужно объявлять, но к этому государство должно готовиться…"

В эфире радио Sputnik народный депутат Украины V-VII созывов, украинский политик Владимир Олейник отметил, что часть украинских политических сил не хотят смотреть в будущее.

"Есть часть политических сил, которые живут вчерашним днем. Они или примороженные, или заторможенные. Они абсолютно не смотрят в будущее. В Европе (президент Франции Эммануэль) Макрон говорит, что надо выстраивать отношения с Россией, и (президент США Дональд) Трамп подключается – говорит, что надо возвращать Россию в G-8, потому что невозможно решать вопросы в мире без участия России. Но на Украине настроены на конфликт с Россией. Они без этого жить не могут, это их ниша. Этот призыв – давайте готовиться к войне – противоречит национальным интересам украинцев. Ведь 70% – за то, чтобы были нормальные, добрососедские, деловые отношения с Россией. Поэтому это голос из прошлого, будущее его не услышит", – сказал Владимир Олейник.

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