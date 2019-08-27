Тибилов: Грузии можно поучиться принципам демократии у Абхазии и Южной Осетии

Политический обозреватель, журналист из Южной Осетии Алан Тибилов в эфире радио Sputnik Абхазия поделился своим мнением о реакции Грузии на проведение демократичных выборов в Южной Осетии и Абхазии.

"Нам совершенно безразлично, как смотрит Грузия на процесс выборов. У них, насколько мне известно, всего лишь один президент, которого не сместили, который ушел с поста сам. Это признак того, что людям еще далеко до демократии. В Южной Осетии и Абхазии с этим все хорошо. У нас есть сменяемость власти, и я думаю, что Грузии нужно поучиться принципам демократии у Абхазии и Южной Осетии", - сказал Тибилов.

Политобозреватель напомнил, что Парламент Южной Осетии сделал запрос в Государственную Думу, чтобы признали геноцид югоосетин двадцатого года прошлого столетия в России.

"Госдума России уже ответила, что этот вопрос будет рассмотрен в первую очередь после депутатских каникул. Это тоже позитивная тенденция. Если наш геноцид признают, то и Грузия будет понимать, что нельзя убивать людей", - отметил Алан Тибилов.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.