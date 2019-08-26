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Хаджимба о желании Зурабишвили вернуть Абхазию: мнение Грузии не интересует

© Sputnik / Илья Питалев
В Абхазии
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о том, что вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии ее "самое большое желание и цель".

СУХУМ, 26 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Рауль Хаджимба прокомментировал заявление грузинского президента Саломе Зурабашвили, которая хочет вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии.

"Знаете, в данной ситуации меня Грузия не интересует. Все их заявления никакого значения для нашего государства не имеют", - сказал Хаджимба на встрече с журналистами.

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Он также добавил, что у Абхазии есть союзник – Российская Федерация, с которой республика работает, а все остальное Хаджимба назвал "пустословием".

Ранее в понедельник Зурабишвили выразила надежду, что "настанет время, когда Абхазия и Южная Осетия мирным путем вернутся в состав Грузии". "Мое самое большое желание и цель - это то, чтобы возвращение произошло в срок моего президентства, для чего я использую все возможности и пути", - сказала президент.

14 августа 1992 года Грузия без объявления войны напала на Абхазию. Началась Отечественная война народа Абхазии. Вооруженные формирования Госсовета Грузии вторглись на территорию Абхазии. Боевые действия продолжались больше года.

© Foto/ presidentofabkhazia
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27 сентября 1993 года был освобожден Сухум. 30 сентября – народ республики отмечает День Победы и Независимости Абхазии.

В августе 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. Россия и Абхазия встали на защиту Цхинвала, в результате Тбилиси был вынужден вернуть войска в места постоянной дислокации.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. С тех пор 26 августа в республиках отмечают День международного признания.

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Теги:
Россия, независимость, Южная Осетия, Абхазия, Грузия


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