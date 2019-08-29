Карякин о покупке Турцией Су-35 и Су-57: России нужно взвесить все "за" и "против"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения российских истребителей вместо американских, сообщил телеканал NTV.

Во вторник турецкий лидер вместе с Владимиром Путиным посетил авиасалон МАКС-2019 в Жуковском. Тогда же директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал, что в Турции заинтересовались Су-35 или Су-57.

Военный политолог преподаватель Военного университета Минобороны России, полковник в отставке Владимир Карякин в интервью радио Sputnik отметил, что России необходимо тщательно взвесить все "за" и "против" такого сотрудничества.

"Если Эрдоган попросил Путина продать ему Су-57, то, конечно, это серьезно, потому что политические деятели просто так словами не бросаются. Вопрос требует рассмотрения с российской стороны, нужно заключать договор, на каких условиях будет продажа – на условиях просто поставки техники или на условиях совместного участия в совершенствовании разработки некоторых элементов системы. Сейчас сфера борьбы за военно-техническое превосходство в воздушно-космической области. И здесь турки понимают, что Россия опередила США на два шага. И с Россией проще договориться, Россия не выдвигает никаких политических условий, здесь туркам выгоднее и удобнее. Но нашим военным и политикам необходимо задуматься, насколько опасно это сотрудничество для нас. Поэтому поставлять надо не самые технологически свежие разработки, а те, раскрытие которых не угрожает нашему технологическому лидерству. Нужно тщательно взвесить все "за" и "против", - отметил Владимир Карякин.

Недавно Вашингтон исключил Анкару из программы поставок истребителей F-35 в ответ на приобретение Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Су-35 — российский многоцелевой истребитель поколения 4++, поставляется в Китай, в ближайшее время не исключен экспорт в Индонезию, Индию и Малайзию. Су-57 — новейший российский истребитель пятого поколения.

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