Эрдоган рассказал о планах по использованию С-400

Контракт на поставку в Турцию четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит.

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена привести российские ракетно-зенитные комплексы С-400 в полностью активное состояние весной следующего года, сообщает РИА Новости.

"В апреле 2020 года мы приведем С-400 полностью в активное состояние. Еще раз подчеркну, что Турция ни под какой угрозой не откажется от своих проектов по национальной безопасности", — заявил Эрдоган.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм сообщил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские "Триумфы", тогда США не прибегнут к санкциям в отношении Турции.

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля. Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

Сделка спровоцировала международный скандал: США потребовали отказаться от нее, а взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.

Строптивая Турция: зачем Анкаре российские С-400>>

С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.