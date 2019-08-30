Кичба о поиске без вести пропавших в Абхазии: буду счастлива, если всех опознают

Председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, почему близким пропавших без вести в Отечественной войне народа Абхазии важно знать об их судьбе.

30 августа отмечается Международный день пропавших без вести. Как вспоминает председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба, работы по поиску без вести пропавших во время Отечественной войны народа Абхазии начались после издания в 2007 году книги о без вести пропавших "Надежда не умирает".

По ее словам, потерявшие в войне своих близких, не теряют надежды узнать об их судьбе.

"Конечно, они надеются. И таких семей немало. Они надеются еще и потому, что уже ведется опознание. Человек живет надеждой, и наша книга называется "Надежда не умирает"… Однажды один человек меня спросил, зачем мне это надо, вдруг я не найду своего сына, зачем мне ворошить свое горе? Я ответила, что буду счастлива, если опознают всех. Я буду ждать и надеяться, что если я не доживу, мои дети и внуки продолжат эту работу. Самое страшное – это неизвестность. Пусть будет горько, но о судьбе своего близкого обязаны знать. Это аксиома", - сказала Гули Кичба.

Одна из первых гуманитарных организаций, Международный Комитет Красного Креста, оказывает помощь семьям пропавших без вести и выясняет судьбы людей, исчезнувших в ходе вооруженного конфликта или в результате похищения. В июле 2013 года при поддержке Международного Комитета Красного Креста абхазские и аргентинские эксперты провели эксгумацию неопознанных останков, захороненных в Парке Славы в Сухуме. Благодаря проведенной работе были опознаны 19 солдат Абхазской армии. Работа по идентификации продолжается.

Международный Комитет Красного Креста в Абхазии планирует исследовать более 40 потенциальных мест захоронения участников Отечественной войны народа Абхазии с июня по сентябрь 2019 года, сообщил Sputnik Забалуев. Специалисты гуманитарной миссии будут проводить раскопки в Сухумском, Гагрском, Гулрыпшском и Очамчырском районах Абхазии.

Представительство Международного Красного Креста проводит эксгумационные работы в Абхазии с 2010 года. С тех пор было обнаружено 430 останков без вести пропавших участников Отечественной войны народа Абхазии, 163 из них были идентифицированы, более 260 останков все еще исследуются в лабораториях МККК.

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