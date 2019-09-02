Ахба: механизма учета туристов, к сожалению, пока нет в Абхазии

Турция стала самым популярным выездным направлением для туристов из России в первом полугодии 2019 года, ее посетило 2 миллиона 649 тысяч россиян, вторая по популярности страна - Абхазия, в которую за полгода выехало 1,852 миллиона россиян, сообщил Росстат.

Президент гильдии отельеров Абхазии Астамур Ахба пояснил, что данные относительно граждан России, которые пересекают границу Абхазии с туристической целью, нигде не учитываются.

"На сегодняшний день данные, которые предоставляет Росстат относительно тех, кто посещает Абхазию с туристической целью, это недостоверная информация. Мы такую информацию российской стороне не предоставляли. А для точных данных мы должны были бы предоставлять информацию о лицах, которые находились в коллективных средствах размещения на территории Абхазии и других. Эти данные должны предоставляться Управлением статистики Абхазии, но, к сожалению, у нас проблемы со статистикой, с предоставлением отчетности в туриндустрии. Только после таких данных можно говорить о количестве лиц, которые посетили республику с туристической целью", - сказал Ахба.

По его словам, на сегодняшний день рекреационная нагрузка Абхазии с учетом инфраструктуры и задействованных лиц в сфере обслуживания туристов не превышает одного миллиона человек. Он отметил, что пока не будут регистрироваться лица в коллективных и индивидуальных средствах размещения, пока миграционные потоки не будут учитываться должным образом, получить достоверную информацию сложно.

"Когда мы пересекаем российско-абхазскую границу по внутренним паспортам, на территории России нам выдают миграционную карту, а с абхазской стороны такой практики нет. Хотя в законе о правилах въезда, выезда и пребывании иностранного гражданина говорится о миграционной карте. У нас визовый режим для граждан тех стран, которые не признали Абхазию. О них можно получить информацию в паспортно-визовых службах. А другие лица, к сожалению, которые прибыли в Абхазию, где они разместились, информацию пока получить сложно. Информацию предоставляют только коллективные средства размещения, а этого недостаточно. Квартиросдатчики также должны ставить на учет тех, кто временно прибывает в республику. Тогда можно знать с туристической целью или с какой другой приехали люди. К сожалению, эти пробелы остаются, механизма учета туристов или других лиц пока нет в Абхазии", - сказал Ахба.

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