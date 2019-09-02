Составлен рейтинг заграничных турпоездок россиян: Абхазия в тройке лидеров

По информации Росстата, всего за первое полугодие 2019 года с туристическими целями в разные страны из России выехало 19,891 миллиона россиян.

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Турция возглавила рейтинг самых популярных выездных направлений для туристов из России в первом полугодии 2019 года, ее посетило 2,649 миллиона россиян, а вторая по популярности страна - Абхазия, в которую за полгода выехало 1,852 миллиона россиян, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Росстата.

В Российском союзе туриндустрии рассказали РИА Новости, что, возможно, второе место Абхазии обеспечили ее же граждане, пересекающие границу по российским паспортам.

На третьем месте после Турции и Абхазии расположилась Финляндия, где побывали 1,644 миллиона туристов из России.

В первую десятку популярных туристических направлений также вошли Казахстан (1,371 миллиона), Китай (1,077 миллиона), Украина (1,057 миллиона), Эстония (847 тысяч), Таиланд (654 тысячи), Грузия (630 тысяч) и Германия (628 тысяч).

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина также рассказала о том, что с 2014 года в Росстате была принята официальная статистическая методология подсчета въездных и выездных турпоездок. Она была разработана в соответствии с рекомендациями Всемирной туристической организации (UNWTO), согласно которым туристами считаются не только те, кто декларирует соответствующую цель поездки, но и въезжающие по частному приглашению, по делам, на лечение, в соседнюю страну за продуктами или другими товарами.

Собеседник агентства не стала ставить под сомнение лидерство Турции, но заметила, что статистика учитывает именно факты пересечения границы, а не количество выезжающих граждан.

"Возможно, высокие статистические показатели въезда в Абхазию обеспечивают жители этой страны с российскими паспортами, которые десятки раз в месяц пересекают границу в обоих направлениях. Или возьмем Казахстан, который граничит с 9 субъектами РФ и имеет длину границы 7,5 тысячи километров. В эту страну можно въехать по российскому паспорту, поэтому там огромный поток приграничных поездок, но туристические ли они – вопрос", - прокомментировала она ситуацию.

Кроме того, Тюрина обратила внимание на то, что реального турпотока на Украину нет с 2014 года, а в туристические поездки попали, в основном, частные путешествия родных и близких украинцев и россиян. Однако по мнению Тюриной, с другой стороны, люди едут и тратят деньги, значит можно и их считать туристами в соответствии с новой методикой.

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