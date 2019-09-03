Кононов о балалаечных концертах в Абхазии: современный формат для молодежи

Консультант представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Кононов рассказал Sputnik о балалаечных концертах, которые пройдут в четырех районах республики.

В Абхазии с 3 по 6 сентября пройдет Большой балалаечный концерт профессионального музыканта Андрея Кирякова. Концерты организованы межрегиональным общественным движением "Евразийский народный союз" при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии.

"Четыре концерта пройдут в разных районах Абхазии. На концерт мы привозим Большой балалаечный оркестр Андрея Кирякова. Он профессиональный музыкант, лауреат общероссийских конкурсов, единственный в своем роде балалаечник России, который играет на четырех балалайках. Он автор проекта "Три балалайки", где одновременно играет на трех инструментах, очень известный артист, принимал участие в официальной культурной программе Олимпиады Сочи 2014", - рассказал Кононов.

Он отметил, что концерты проводятся с целью познакомить абхазскую публику с русским национальным инструментом, а также для продвижения российской культуры за рубежом.

"Концерт Андрея Кирякова является довольно-таки современным форматом, направлен в первую очередь на молодежную аудиторию. На балалайке он играет современную музыку, рок композиции. Это непривычный формат балалайки. На мой взгляд, весьма интересный и, конечно же, публика придет. Мы ожидаем большое количество людей. Концерт точно вызовет интерес общества, в том числе у молодежи", - сказал Кононов.

Большой балалаечный концерт профессионального музыканта Андрея Кирякова пройдет в Гале, Очамчыре, Гулрыпше и Гагре.

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