Конджария о наборе в "Академию танца Бориса Эйфмана" в Абхазии: у всех есть шанс

14 сентября в школе "Русский балет" в Сухуме, с которой петербургская академия официально сотрудничает, пройдет предварительный просмотр.

Дети от 6 до 12-13 лет, желающие получить профессиональное танцевальное образование в академии, могут прийти на просмотр, который проводят педагоги школы и отборочная комиссия из Санкт-Петербурга, сообщила Конджария.

"Детей будут также отбирать на стажировки от одной до двух недель. Для тех, кто пройдет у нас здесь просмотр, будет еще несколько отборочных этапов уже в Санкт-Петербурге. Обучение, проживание и питание будет бесплатным", - сказала Конджария.

По ее словам, для отбора на стажировку и обучения в танцевальной академии нет каких-то количественных ограничений, все зависит от таланта детей.

"Нет таких ограничений - один, двое или десять. У всех есть шанс, такая уникальная возможность. По-моему, это первый раз в нашей современной истории, когда приезжают из такой академии международного формата и проводят в Абхазии просмотры. В эту академию сложно попасть, у них высококвалифицированное обучение", - сказала Конджария.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Академия танца Бориса Эйфмана" — творческая лаборатория, реализующая концепцию современного танца.

Читайте также: