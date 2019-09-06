Габлия об онлайн-диктанте на абхазском: люди боятся, думают, что это экзамен

Формат онлайн-диктанта в Абхазии не собрал участников, как мы того ожидали, но хотим провести тотальный, на абхазском, по всей республике, отметил Габлия в беседе на радио.

"Мы пробовали формат онлайн-диктантов, но особого интереса у людей он не вызвал, может, потому что люди боятся, думают, что это какой-то экзамен. В этом году же в октябре месяце мы хотим организовать праздник языка и приурочить это ко Дню абхазского языка. Мы общались с Министерством образования Абхазии, с Госуниверситетом, все эту идею поддержали. Мы хотим провести тотальный диктант по абхазского языку по всей республике. То есть во всех городах выбрать площадки куда могут прийти все желающие, пусть это будут школьники, студенты, написать диктант на родном языке, разыграть интересные призы. Хотим, чтобы было много участников. В онлайн-диктанте максимальное количество участников было 10 человек, мы хотим расширить аудиторию так, чтобы, как и в России, у нас собирались огромные залы. Постепенно мы к этому и придем", - заключил Габлия.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

27 октября ежегодно в Республике отмечают День абхазского языка. В этот день в стране проводятся различные акции, которые направленны на сохранения и развития языка.

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