Фитин: угрожая Европе новой волной беженцев, Эрдоган шантажирует Евросоюз

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил открыть западные границы страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии и если Запад не окажет Анкаре обещанную помощь.

"У нас нашли приют четыре миллиона беженцев. До какого-то момента мы тянем этот груз, но извините, мы не можем это делать бесконечно. Если зона безопасности не будет создана и если мы не получим обещанную помощь Запада, нам придется открыть свои двери. Пусть посмотрят тогда сами, каково это. Конечно, мы продолжить поддерживать беженцев, пока сможем. Но есть опасность новой волны беженцев", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре перед членами правящей Партии справедливости и развития.

Он добавил, что Турция разработала предложение по созданию зоны безопасности на севере Сирии, которая может частично решить проблемы проживания сирийских беженцев.

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в эфире радио Sputnik напомнил, что Эрдоган уже не первый раз угрожает Европе волной беженцев.

"Такая политика уже давнишняя. Прежде всего тем самым он хочет оказать давление на Евросоюз с точки зрения и укрепления ситуации в Идлибе, и решения вопроса создания долгожданной для него свободной зоны на северо-востоке Сирии вдоль границы на всем протяжении турецко-сирийской границы на северо-востоке. Поэтому с американцами долго буксует этот вопрос, никакие американские союзники большого желания заменять американских солдат там не высказывают. Поэтому турки пытаются шантажировать Евросоюз, мол, если вы не включитесь в решение вопроса создания кордона на северо-востоке и не будете занимать более твердую позицию в отношении Идлиба и недопущения дальнейшего наступления сирийско-арабской армии, то в очередной раз есть угроза новой волны беженцев, которую Турция не сможет переварить сама и благополучно отправит в Европу", - сказал Фитин.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".