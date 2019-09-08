Цугба о Гагулия: его уход остановил развитие Абхазии на каком-то этапе

Год назад в этот день трагически оборвалась жизнь премьер-министра Абхазии, основателя Торгово-промышленной палаты республики Геннадия Гагулия. О том, какой след после себя он оставил в истории страны, рассказал общественный и политический деятель Вячеслав Цугба.

Геннадий Гагулия занимал кресло премьер-министра республики три раза, впервые на эту должность он был назначен в 1995 году, и проработал два года. Затем, правительство страны он возглавлял с 2002 по 2003 годы. В апреле 2018 года он снова был назначен главой Кабмина республики.

В 2002 году Геннадий Гагулия создал Торгово-промешенную палату Абхазии. В год создания ТПП его назначили премьер-министром, затем работал руководителем Администрации президента с 2003 по 2004 годы.

Геннадий Гагулия – один из тех, кто оставил след в современной истории абхазского народа, отметил в эфире радио Sputnik общественный и политический деятель Вячеслав Цугба.

"Он был крупной фигурой в политической жизни Абхазии за предвоенный, военный и послевоенный периоды. Геннадий Леонидович – это отдельная страница современной книги истории Абхазии. Он сделал много для победы нашей страны, обеспечил фронт и тыл продуктами питания. Он был человеком, воспитанным в коммунистическое время, но мыслящим современными категориями. Где бы он ни был, он полностью отдавал себя делу и был результат. Его первое и второе премьерство пришлось на время, когда речь шла о выживании. Он сумел сделать, чтобы Абхазия в сложный блокадный период выжила. А в нынешний его приход (на должность премьер-министра – ред.) возлагали на него большие надежды. Полагали, что наши экономические дела развернутся резко в лучшую сторону. Он начал активно работать над этим вопросом, но судьба не дала ему этого права", - сказал Цугба.

Вячеслав Цугба считает, что уход из жизни Леонида Гагулия остановил развитие Абхазии на каком-то этапе.

"Могло быть лучше, но он не успел. Он был соратником Владислава Ардзинба, Владислав Григорьевич ему доверял и во многих вопросах на него полагался. Гагулия мог найти компромисс в любом вопросе. Во время блокады Абхазии, когда официальным российским лицам было запрещено с нами общаться, он умел находить пути для встреч с высшими деятелями – он встречался с Путиным, он встречался с Большаковым, Черномырдиным. И это была не просто встреча - для республики он многое решал. Гагулия – создатель Торгово-промышленной палаты Абхазии, которая поднимает имидж республики на международном уровне. Роль в его поездке в Сирию вместе с президентом Раулем Хаджимба, которая стала его последней поездкой, была велика. Это подчеркивалось там президентом. В налаживании контактов с Сирийской Арабской Республикой – большая заслуга Гагулия", - отметил Вячеслав Цугба.

Работая в советское время, Геннадий Гагулия мыслил не совсем стандартно для того времени, он искал новые пути – пути нынешних рыночных отношений, вспоминает Цугба.

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Геннадий Гагулия был в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба, которая находился с официальным визитом в Сирии. По дороге из аэропорта Сочи в Абхазию вечером 8 сентября произошло ДТП, в результате которого Геннадий Гагулия погиб.

Министерство внутренних дел Абхазии сообщало, что авария произошла на 47 километре трассы в районе села Блабырхуа Гудаутского района.