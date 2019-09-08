Год без Геннадия Гагулия: вспоминая премьер-министра Абхазии

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось 8 сентября 2018 года около поста Мюссера в Гудаутском районе.

Sputnik

Гагулия в составе правительственного кортежа направлялся из аэропорта города Сочи в Сухум. Глава правительства был в составе абхазской делегации, возвращавшейся из официальной поездки в Сирию. На 47 километре республиканской трассы водитель ВАЗ-21099 столкнулся с машиной премьер-министра, после чего правительственный автомобиль ушел в кювет. Геннадий Гагулия от полученных травм скончался по дороге в больницу. Водитель и охранник премьер-министра Абхазии попали в районное ЦРБ Гудауты, но они не получили серьезных травм и были выписаны сразу.

Известие о гибели премьер-министра в автомобильной аварии потрясло всю Абхазию. В республике объявили траур, а соболезнования о смерти стали поступать в Сухум из разных уголков мира.

"Для меня самое главное - ответственность за выполнение любой работы", - говорил сам о себе Геннадий Гагулия.

Он становился премьер-министром Абхазии трижды. Впервые на эту должность он был назначен в 1995 году и проработал два года. Затем, правительство страны он возглавлял с 2002 по 2003 годы. В апреле 2018 года он снова был назначен главой Кабинета Министров.

Коллеги вспоминают его как человека, преданного своему делу.

"Это был гигант, скала, очень высокого уровня человек из эпохи Ардзинба, глыба, таких людей у нас очень мало. Он был энергичным, деловым, не тратил время на разговоры, был прекрасным менеджером. Об этой утрате мы очень скорбим и будем ее ощущать", — сказал о Гагулия экс-министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба.

Помимо премьерства, за свою жизнь Геннадий Гагулия поработал на разных должностях. В советское время был председателем Гудаутской районной потребительской кооперации.

С 1991 года Гагулия возглавил Государственный комитет по внешнеэкономическим связям Абхазской АССР. После развала СССР, с 1992 по 1995 годы, он был заместителем председателя Совета Министров Абхазии.

Член Общественной палаты Абхазии, политолог, аналитик Сократ Джинджолия отмечал, что профессионализм и знания Гагулия особенно пригодились Абхазии во время Отечественной войны 1992-1993 годов.

"Помню, когда Абхазия находилась в экономической и политической изоляции, Геннадий Леонидович находил возможности для того, чтобы обеспечивать республику всем необходимым. Без преувеличения можно сказать, что его заслуги в этом очень велики. Будучи заместителем председателя правительства во время войны, он находил связи для оказания помощи, Абхазия в то время нуждалась и в продуктах питания, и в медикаментах, и в средствах защиты. Его профессионализм помогал республике и после окончания войны. Он всегда был рядом, когда Абхазия нуждалась в нем. Все это делалось незаметно", - сказал Джинджолия.

Главным детищем Геннадия Гагулия называют Торгово-промышленную палату Абхазии, которую он создал в 2002 году.

"Эта страшная трагедия, которая затронула всех, кто знал его. Для коллектива ТПП и лично для меня очень страшная и огромная утрата, так как он был не просто руководителем, он был основателем ТПП Абхазии. Он многому нас научил", - сказала после гибели Гагулия его преемница на посту президента ТПП Тамила Мерцхулава.

После своего назначения на пост премьер-министра страны в апреле 2018 года он отмечал, что планирует снова вернуться и возглавить ТПП, однако этим планам не суждено было сбыться.

Геннадия Гагулия похоронили на родовом кладбище в селе Лыхны Гудаутского района.

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