Килба о Сентябрьской операции: проходила под большим политическим давлением

16 сентября 1993 года началось решающее, стратегическое наступление Вооруженных сил Абхазии с целью освобождения столицы - города Сухум.

Операция проходила по нескольким направлениям: Ачадаро-Лечкопское, Северное, Маякское. В освобождении столицы принимало участие около четырех тысяч бойцов на западном гумистинском направлении.

"Была пиковая ситуация в переговорном процессе и попыток уйти все-таки от дальнейших столкновений. Я должен подчеркнуть, начав наступление, мы сразу оказались под политическим давлением со всех сторон. На тот период главнокомандующим войсками НАТО в Европе был Шаликашвили, который делал заявление, выступил президент США Билл Клинтон и многие политики. Очень часто меня вызывал Владислав Ардзинба, который задавал только один вопрос, когда мы освободим Сухум, я не мог эту дату назвать, потому что это было невозможно. Здесь нас и Всевышний уберег, под каким бы политическим, психологическим давлением ни находился Владислав Григорьевич, он не срывался на нас.

Все-таки мы сумели провести не фронтальное наступление с исходных рубежей, на которые вышли в июле, а именно побатальонно. Если где-то оказывалось активное сопротивление противника, воздействовали огнем артиллерии и танков. Вот так мы, шаг за шагом, батальонами продвигались вперед. Если бы мы пошли в наступление фронтально, то могли понести тяжелые потери, потерпеть неудачу и опять вынуждены были бы откатиться на исходные рубежи", - сказал Килба.

16 сентября, около 13 часов, абхазские бойцы форсировали реку Гумиста в районе нижнего моста, одновременно шла подготовка наступления на Сухум с севера.

Руководили операцией по освобождению Сухума министр обороны, генерал-майор Султан Сосналиев и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии, генерал-майор Сергей Дбар.

В ходе операции по освобождению Сухума от грузинских оккупационных войск, длившейся 12 дней, был разгромлен второй армейский корпус противника до 12 тысяч человек, оснащенный большим количеством бронетехники, артиллерии и авиации.

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