Галаов о спектакле "Дочь солнца": в Стране души показали раньше, чем дома

Художественный руководитель североосеттинского ТЮЗа "Саби" Асланбек Галаов в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о постановках, которые специально были подготовлены для гастролей в Абхазию, и о планах по созданию цикла о Нартском эпосе.

Труппа театра юного зрителя Северной Осетии "Саби" привезла три спектакля "Нарты и золотое яблоко" по мотивам осетинского нартского эпоса, "Дочь солнца" по произведению Константина Ломиа и "Волшебную ласточку" режиссера Эрмика Бабаянца.

"В Абхазии мы гастролируем второй год подряд. В прошлом году была первая поездка за более чем 30 лет. Мы были крайне удивлены, потому что спектакли наши оказались востребованы, мы дали 26 спектаклей за две недели. Тогда было принято решение приехать еще раз. Мы специально для этих гастролей поставили спектакль по мотивам произведения абхазского автора Константина Ломиа "Дочь солнца". Спектакль премьерный, в Осетии зритель его не видел еще", - сказал Галаов.

Худрук театра поделился своими планами о совместной работе с абхазскими коллегами.

"Страна души встречает нас очень хорошо здесь. Надеемся, что наши гастроли сюда станут традиционными. Уже запланирован ряд работ, скорее всего, они будут совместно с абхазскими коллегами. В планах у нас создание цикла о Нартском эпосе, в который войдут и абхазские сказания", – сказал Галаов.

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Гастроли Театра юного зрителя Северной Осетии "Саби" продлятся в Абхазии до 20 сентября.

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