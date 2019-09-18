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Мадина Зухба
© Foto / Мадина Зухба

Зухба: несмотря на давление, отношения между Тувалу и Абхазией будут развиваться

Радио
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Начальник департамента Латинской Америки, Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Абхазии Мадина Зухба в эфире радио Sputnik рассказала о перспективах развития межгосударственных отношений между Абхазией и Тувалу.

Восемь лет назад, 18 сентября 2011 года, между Республикой Абхазия и Тувалу было подписано соглашение об установлении дипломатических отношений. Подпись под документом поставили премьер-министры обеих сторон.

Установлению дипломатических отношений между Абхазией и Тувалу предшествовали акты признания со стороны России, Никарагуа, Венесуэлы, Науру и Вануату, напомнила Зухба.

"Данному акту предшествовала кропотливая дипломатическая работа абхазского внешнеполитического ведомства. Установление дипломатических отношений с Тувалу имело большое политическое значение для нашей страны, поскольку оно в очередной раз лигитимировало на международной арене право Республики Абхазия на самостоятельное развитие. Кроме того, соглашение 2011 года заложило правовой фундамент для дальнейшего развития двусторонних отношений", - отметила Зухба.

День флага
© Sputnik / Томас Тхайцук
Некоторые итоги независимого развития Абхазии

По словам дипломата, сегодня сложно говорить о реализуемых и реализованных проектах между Тувалу и Абхазией.

"Между тем развитие отношений с Тувалу на современном этапе, несмотря на очень серьезное давление на Тувалу извне, в частности, со стороны Грузии и ее партнеров, несмотря на существующие в связи с этим сложности, можно охарактеризовать как взаимное стремление к расширению межгосударственного сотрудничества. Мы придаем большое значение наращиванию взаимодействия между нашими государствами. Убеждены, что  благодаря совместным усилиям, отношения между нашими государствами, которые имеют большой потенциал, будут укрепляться в духе политического взаимодоверия и равноправного партнерства", - подчеркнула Мадина Зухба.

Тувалу – тихоокеанское государство в Полинезии.

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Теги:
Тувалу, Абхазия


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