Зухба: несмотря на давление, отношения между Тувалу и Абхазией будут развиваться

Восемь лет назад, 18 сентября 2011 года, между Республикой Абхазия и Тувалу было подписано соглашение об установлении дипломатических отношений. Подпись под документом поставили премьер-министры обеих сторон.
Установлению дипломатических отношений между Абхазией и Тувалу предшествовали акты признания со стороны России, Никарагуа, Венесуэлы, Науру и Вануату, напомнила Зухба.
"Данному акту предшествовала кропотливая дипломатическая работа абхазского внешнеполитического ведомства. Установление дипломатических отношений с Тувалу имело большое политическое значение для нашей страны, поскольку оно в очередной раз лигитимировало на международной арене право Республики Абхазия на самостоятельное развитие. Кроме того, соглашение 2011 года заложило правовой фундамент для дальнейшего развития двусторонних отношений", - отметила Зухба.
По словам дипломата, сегодня сложно говорить о реализуемых и реализованных проектах между Тувалу и Абхазией.
"Между тем развитие отношений с Тувалу на современном этапе, несмотря на очень серьезное давление на Тувалу извне, в частности, со стороны Грузии и ее партнеров, несмотря на существующие в связи с этим сложности, можно охарактеризовать как взаимное стремление к расширению межгосударственного сотрудничества. Мы придаем большое значение наращиванию взаимодействия между нашими государствами. Убеждены, что благодаря совместным усилиям, отношения между нашими государствами, которые имеют большой потенциал, будут укрепляться в духе политического взаимодоверия и равноправного партнерства", - подчеркнула Мадина Зухба.
Тувалу – тихоокеанское государство в Полинезии.
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