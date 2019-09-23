Кобахия об операции по освобождению Сухума: начали понимать друг друга с полуслова

Герой Абхазии, командующий артиллерией Гумистинского фронта в Отечественной войне народа Абхазии Аслан Кобахия в эфире радио Sputnik рассказал, почему, по его мнению, сентябрьская наступательная операция на Сухум была столь успешной.

16 сентября 1993 года началось решающее, стратегическое наступление Вооруженных сил Абхазии с целью освобождения столицы - города Сухум.

"Главная наша победа – мы в конце войны четко и жестко научились выполнять приказы, от верховного главнокомандующего до командиров взводов и командиров отделений, вот потому у нас все стало получаться. Мы начали меньше врать друг другу. У нас многие неудачные операции происходили из-за того, что мы неправильно обозначали свои позиции. С середины войны и до освобождения Сухума наши подразделения четко стали обозначать, где они находятся, какие задачи перед ними, какие силы у противника. Мы системно вели боевые действия. На войне неправда всегда приводит к большим потерям. Сейчас, анализируя все то, через что мы прошли, я понимаю, что мы к сентябрьской операции стали с полуслова друг друга понимать, мы знали, что все доклады четкие, реальные. Уже командование армии и люди на местах понимали, что делать и как воевать", - сказал Кобахия.

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Сентябрьская операция проходила по нескольким направлениям: Ачадаро-Лечкопское, Северное, Маякское. В освобождении столицы принимало участие около четырех тысяч бойцов на западном гумистинском направлении.

В ходе операции по освобождению Сухума от грузинских оккупационных войск, длившейся 12 дней, был разгромлен второй армейский корпус противника до 12 тысяч человек, оснащенный большим количеством бронетехники, артиллерии и авиации.

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