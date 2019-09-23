Джоджуа о финансировании Россией Абхазской армии: мы должны отвечать современным вызовам

Президент России поручил подписать Соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии. Что подразумевает под собой данное соглашение, в эфире радио Sputnik рассказал начальник пресс-службы Министерства обороны Абхазии Роланд Джоджуа.

Соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию армии Абхазии было подписано в августе министрами обороны двух стран, Мирабом Кишмария и Сергеем Шойгу.

"Данное соглашение в первую очередь подразумевает финансирование расходов, связанных с модернизацией Вооруженных сил Республики Абхазия, в том числе поэтапную унификацию стандартов военного управления, материально-технического обеспечения, денежного довольствия и других социальных выплат, и, что немаловажно, оснащение наших Вооруженных сил современными видами вооружения. Данное Соглашение является логическим продолжением большого Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. Для нас немаловажна модернизация Вооруженных сил. Мы не стоим на месте, движемся вперед, и Вооруженные силы Абхазии должны отвечать современным вызовам и угрозам", - рассказал Джоджуа.

Согласно распоряжению, Минобороны России поручено провести с участием МИДа России переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать Соглашение.

23 августа министр обороны Абхазии Мираб Кишмария встретился в Москве со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, главы оборонных ведомств обсудили сотрудничество двух стран, а также заключили Соглашение между Москвой и Сухумом о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики.

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