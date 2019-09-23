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Минобороны Абхазии: Россия оснастит Абхазскую армию современным вооружением

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Президент России Владимир Путин 23 сентября поручил подписать Соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.

СУХУМ, 23 сен – Sputnik. Соглашение между Абхазией и Россией о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики предусматривает оснащение Абхазской армии современными видами вооружения, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия пресс-секретарь Минобороны Абхазии Роланд Джоджуа.

"В первую очередь речь идет о финансировании расходов, связанных с модернизацией Вооруженных сил Абхазии, в том числе поэтапная унификация стандартов военного управления, материально-технического обеспечения, денежного довольствия и других социальных выплат", - добавил он.

Солтаты абхазской армии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Путин поручил подписать соглашение по финансированию модернизации армии Абхазии

Согласно распоряжению Владимира Путина, Минобороны РФ поручено провести с участием МИДа России переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать Соглашение.

23 августа министр обороны Абхазии Мираб Кишмария встретился в Москве со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, главы оборонных ведомств обсудили сотрудничество двух стран, а также заключили Соглашение между Москвой и Сухумом о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики.

Войсковые формирования Абхазии включают органы центрального управления, сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морской флот, подразделения специального назначения (всего – более двух тысяч человек). Абхазские военнослужащие готовы к решению сложных задач на суше, в небе и на море.

Так, авиация способна наносить бомбовые удары на всю глубину территории потенциального противника, а военно-морские силы надежно контролируют территориальные воды республики и могут обеспечить десантирование в тылу потенциального противника.

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