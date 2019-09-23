Такие обстоятельства: Аслан Кобахия о Сентябрьской наступательной операции на Сухум

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16 сентября 1993 года началось решающее, стратегическое наступление Вооруженных сил Абхазии с целью освобождения столицы - города Сухум.Операция проходила по нескольким направлениям: Ачадаро-Лечкопское, Северное, Маякское. В освобождении столицы принимало участие около четырех тысяч бойцов на западном гумистинском направлении.

Герой Абхазии, командующий артиллерией Гумистинского фронта в Отечественной войне народа Абхазии, Аслан Кобахия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о решающем наступлении Абхазской армии в Отечественной войне народа Абхазии.

"Сентябрьская наступательная операция - завершающий этап не только по освобождению Сухума, а по объединению двух фронтов. Операция была тщательно запланирована", - сказал Кобахия в беседе на радио Sputnik Абхазия.

В ходе операции по освобождению Сухума от грузинских оккупационных войск, длившейся 12 дней, был разгромлен второй армейский корпус противника до 12 тысяч человек, оснащенный большим количеством бронетехники, артиллерии и авиации.

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