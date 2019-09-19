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Скачки на кубок президента Абхазии

На приз президента: в Бзыби пройдут скачки 29 сентября

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (380)
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Во время турнира на приз президента Абхазии, который пройдет 29 сентября на Бзыбском ипподроме, состоится девять заездов.

СУХУМ, 19 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Скачки на Кубок президента Абхазии пройдут на ипподроме в Бзыби 29 сентября, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия.

"Мы должны были провести эти состязания в августе, но из-за политических процессов в стране передвинули дату. "Приз президента Абхазии" планируем провести 29 сентября на Бзыбском ипподроме", - отметил Камлия.

При этом он отметил, что 30 сентября в День Победы и Независимости Абхазии конноспортивные соревнования в республике не запланированы.

В этот день на ипподроме поселка Бзыбь состоятся девять заездов, а также пройдут национальные конноспортивные игры: "метание дротика", "конный футбол".

Камлия добавил, что в середине октября 2019 года запланирован чемпионат Абхазии по конноспортивным соревнованиям. Регистрация участников пока не началась, так как большинство абхазских лошадей находятся в России и участвуют в российских состязаниях.

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Темы:
Спортивная Абхазия (380)


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