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Азамат Багателия
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Багателия о концерте в Пицунде для детей "Ашана": деньги собрали, но с трудом

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Организатор благотворительного концерта классической музыки в Пицунде Азамат Багателия в эфире радио Sputnik Абхазия отметил, что в последнее время люди очень пассивно направляют деньги на благотворительность.

Оказание помощи благотворительному фонду "Ашана" для нас главная задача, которую мы реализовываем ежегодно, сказал Багателия в беседе на радио.   

"Каждый год ситуация меняется. В последнее время люди очень пассивно тратятся на благотворительность. Мы с трудом собираем средства, потому что люди, которые приходят и участвуют в мероприятиях не готовы тратить деньги на благотворительность, в связи со сложной экономической ситуацией. Многие организации не могут переводить денежные средства как это делали они ранее. То, что мы собрали на сей раз - стандартная сумма, которую мы собираем ежегодно. Только в первые два, три года реализации проекта у нас были большие суммы, около 400 тысяч рублей. Всего за шесть было собрано более двух миллионов рублей и оплачено 12 курсов лечения тяжелобольных детей подопечных фонда "Ашана". Для нас оказать помощь подопечным "Ашана" большая задача, которую мы ставим перед собой каждый год. Дети ждут помощи и фонд рассчитывает на это мероприятие", - сказал Багателия.     

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.         

Ежегодный благотворительный концерт классической музыки состоялся в Пицундском храме и собрал более двухсот тысяч рублей на лечение подопечных культурно-благотворительного фонда "Ашана".  

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