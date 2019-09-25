Яременко о признании Месси футболистом года по версии ФИФА: решение спорное

Форвард "Барселоны" аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему футболисту года по версии ФИФА.

Церемония вручения наград ФИФА прошла в Милане в здании театра Ла Скала.

"Я считаю, решение абсолютно спорное. Дело в том, что сама по себе премия ФИФА с тех пор, как она разделилась на две отдельные премии… Больше это награда не за конкретные достижения в сезоне, а больше тем, кто сам из себя представляет какой-то серьезный бренд. Месси – это бренд. Если брать последний сезон, то, наверное, Криштиану Роналду и Вирджил ван Дейк, которые тоже номинировались, ничуть не меньше заслужили награду. Поэтому вряд ли к этому можно серьезно относиться", - сказал Яременко в эфире радио Sputnik.

Кроме Месси на награду претендовали португалец Криштиану Роналду из "Ювентуса" и голландец Вирджил ван Дейк из "Ливерпуля".

В минувшем сезоне Месси забил 51 гол в 50 матчах за "Барселону". Аргентинец впервые получил эту награду в рамках церемонии FIFA Football Awards, которая проходит с 2017 года.

Обладатель награды определялся по итогам голосования тренеров и капитанов национальных сборных, болельщиков и журналистов.

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