13:52 25 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.71
  • EUR70.02
Поиск
Николай Яременко
© Фото: radioacademy

Яременко о признании Месси футболистом года по версии ФИФА: решение спорное

Радио
Получить короткую ссылку
17 0 0

Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА. Главный редактор газеты "Советский спорт" Николай Яременко в эфире радио Sputnik прокомментировал данное решение.

Форвард "Барселоны" аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему футболисту года по версии ФИФА.

Церемония вручения наград ФИФА прошла в Милане в здании театра Ла Скала.

Килиа́н Мбаппе́
© AFP 2019 / FRANCK FIFE
Составлен рейтинг самых дорогих футболистов в мире

"Я считаю, решение абсолютно спорное. Дело в том, что сама по себе премия ФИФА с тех пор, как она разделилась на две отдельные премии… Больше это награда не за конкретные достижения в сезоне, а больше тем, кто сам из себя представляет какой-то серьезный бренд. Месси – это бренд. Если брать последний сезон, то, наверное, Криштиану Роналду и Вирджил ван Дейк, которые тоже номинировались, ничуть не меньше заслужили награду. Поэтому вряд ли к этому можно серьезно относиться", - сказал Яременко в эфире радио Sputnik.

Кроме Месси на награду претендовали португалец Криштиану Роналду из "Ювентуса" и голландец Вирджил ван Дейк из "Ливерпуля".

В минувшем сезоне Месси забил 51 гол в 50 матчах за "Барселону". Аргентинец впервые получил эту награду в рамках церемонии FIFA Football Awards, которая проходит с 2017 года.

Обладатель награды определялся по итогам голосования тренеров и капитанов национальных сборных, болельщиков и журналистов.

Читайте также:

Теги:
ФИФА, Лионель Месси


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Вид на Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь в Новом Афоне на побережье Черного моря.
Абхазия, Чили или Австралия: лучшие места на земле для осеннего настроения
Российские журналисты впервые проехали на поезде по Крымскому мосту
Первый пошел: тестовый состав пустили по Крымскому мосту
Сколько стоит снять жилье в Абхазии
Под ключ: сколько стоит съемное жилье в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia