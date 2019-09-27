Цвижба об урожае ореха в Гале: качество хорошее, клиенты довольны

Заместитель главы администрации Галского района Тамаз Цвижба в интервью радио Sputnik Абхазия сказал, что сбор ореха в этом году продлится до конца октября, так как урожай выдался богатым.

В этом году в Галском районе ожидается до десяти тысяч тонн ореха, отметил Цвижба в эфире радио. Говоря о качестве, он подчеркнул, что никаких претензий от предпринимателей нет.

"В прошлом году, если бы спросили меня о качестве ореха, я бы сказал, что до 80% не годится. Что же касается этого года, качество на высоком уровне, предприниматели, которые закупают и перепродают, говорят, что клиенты довольны, никаких претензии нет на весь товар, который уходит с территории Галского района. Наше сельчане привозят свой урожай на галский рынок. Приезжают машины с России и увозят туда орех. Закупки уже идут давно", - сказал Цвижба.

По словам заместителя главы администрации района Цвижба, на рынке довольно-таки оживленно, у жителей хорошее настроение.

"На рынке лица наших горожан сияют, если в прошлом году они были молчаливыми, то в этом году громко разговаривают, смеются, настроение хорошее. Единственным источником дохода для них остается орех, и в этом году они получили хороший урожай", - сказал Цвижба.

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