Базарный день: быт и нравы главного рынка Гала

О том, как устроена работа рынка в Гале, его особом графике, что можно найти на "восточном" базаре и какая валюта там в ходу, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Галский рынок, пожалуй, самый популярный в Абхазии после Сухумского. Но, если в Сухуме на рынок можно прийти в любой день и закупиться, то в Гале все иначе. Здесь есть понятие "рыночный день". Только по средам и пятницам самый восточный базар Абхазии распахивает свои ворота для предпринимателей и крестьян. Цену аренды прилавка на день можно назвать символической – всего 50 рублей.

Минуем большие грузовые машины и попадаем на улицу, которая разделяет рынок на две части – "малый" и "большой".

- Здесь "малый" рынок, лучше пойдите сразу туда, в "большой", там базар хороший, все есть, – наставляет продавщица сыра.

© Sputnik / Томас Тхайцук Торговля на рынке в Гале

Но мы не за этим. Нам интересны оба рынка, все детали и особенности местной торговли. Торговки настойчиво и на мегрельском что-то предлагают, но заметив, что их не понимают, переходят на русский.

Все портит репортерская камера. Продавцы резко замолкают и отворачиваются, но как только убираем объектив, готовы рассказать обо всех последних новостях района.

- А зачем нам "экраниться"? Нам это не нужно, дочка, – поясняют они.

У самого входа с сочным, румяным кружком копченого сыра в руке завлекает к себе торговка лет 55.

Майя не пропускает "базарные дни", приезжает в Гал из села Бчара. У входа на "малый" рынок она продает молочную продукцию собственного производства. Цены, в сравнении с сухумскими, очень привлекательные. Первый сыр стоит 200 рублей, сулугун – 350, а копченый – 380.

По словам Майи, покупателей последние три года становится все меньше и меньше.

© Sputnik / Томас Тхайцук Торговля на рынке в Гале

"Летом больше клиентов. Когда в республику приезжают туристы, в других районах вспоминают про галский рынок. Здесь у нас все можно купить намного дешевле. Приезжают из Сухума, из Гудауты, летом даже из Гагры. Нам выгодно, когда они приезжают, практически разом забирают весь сыр", – рассказывает она.

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Это даже почти не секрет, что на галском рынке ходят не только российские рубли, но и грузинские лари. Такова специфика. У кого-то за Ингуром родственники, многие получают соцвыплаты. Есть несколько мест на рынке, где можно найти менял. Находим такую точку. Обычный продуктовый магазинчик. Становимся в очередь, где в основном пенсионеры, которые получают пенсию в Грузии.

Протягиваю 100 рублей. Продавщица смотрит подозрительно, но не из-за намерений, а просто, наверное, потому что впервые меня видит. Принимает "стольник" и без лишних слов кладет на прилавок несколько монет. За один лари дают 26 рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Торговля на рынке в Гале

Откуда товар?

Не редкость здесь фрукты и овощи из Грузии.

"По 50 рублей яблоки отдам. Это "Голден". Вообще супер, сочные. Вот ножик, пробуй сама, – протягивает торговка и то и другое. – Все у меня из Грузии. Все товары супер. Отвечаю за товар."

Но неожиданно нас подзывают на абхазском языке – в метрах пяти торгует овощами женщина, как выясняется, из села Атара Очамчырского района.

- Наверное, вы будете все по телевизору показывать, да? – бросает в нашу сторону Лиана из Атары.

© Sputnik / Томас Тхайцук Торговля на рынке в Гале

У нее товар российский - картошка и морковка. Практически все овощи отдает по 30-35 рублей. Цены, по ее словам, "космические". Товар залежался. Никто не берет – у людей денег нет. Раньше жители Гала зарабатывали на орехе. Но последние три года мраморный клоп портит весь урожай. Вот и приходится людям как-то перебиваться.

Потребительская корзина местных последние несколько месяцев, по словам Лианы, "килограмм картошки и две луковицы". Когда совсем нет денег, из закромов достается "свободно конвертируемая валюта" - мед и чача. Буквально за час до нашего прихода один пенсионер "расплатился" за картошку кружком сулугуна.

"Люди не могут даже самые необходимые продукты покупать. Раньше у нас за день могли разобрать по пять-десять мешков картошки, два-три мешка морковки, а сейчас уже два мешка месяц стоят. Мы даже перестали на своей "Газели" ездить, вот, сын снял колеса, поставил прямо здесь на рынке. Мы оставляем здесь товар и уезжаем. Ездить на машине невыгодно. Теперь мы ездим на попутке. Большую машину оставили дома. Люди сильно страдают, кое-как выбиваются. Приходят пенсионеры приносят водку, сыр, мед и пытаются разменять на картошку, морковку, лук и капусту. Но зачем мне мед или водка? У самой есть. Я тоже сюда пришла, чтобы какие-нибудь деньги заработать. У самой дети, внуки", – сетует Лиана.

© Sputnik / Томас Тхайцук Торговля на рынке в Гале

С восточным колоритом

"Большой" рынок в сравнении с "малым", выглядит богато. Хотя и здесь клиентов немного.

Здесь продукты питания лежат практически на одном прилавке с промтоварами. Экзотический островок привлекает внимание - ларек с ананасами, бананами и авокадо.

- Откуда фрукты и овощи? – интересуемся.

- Местные, в огороде выращивал, – с ухмылкой отвечает торговец и жестом сгоняет с "сокровищ" назойливого мраморного клопа.

Он окидывает нас взглядом довольно неприязненно и отворачивается – разговора не будет.

Есть и живой товар на галском рынке – особой популярностью пользуются поросята, но покупатели появляются все реже и реже.

© Sputnik / Томас Тхайцук Торговля на рынке в Гале

- Людей нет, торговли нет, скоро нас тоже, наверное, не будет, – говорит торговка зеленью Анна Кецбая.

Анне уже 75 лет. Она каждые среду и пятницу, как говорит, на "четырех ногах" волочется на рынок, с него и кормится. Раньше Кецбая получала абхазскую пенсию в 500 рублей, но последние три месяца выплаты и вовсе прекратились - старый паспорт уже недействительный, а новый она не получила.

"Мне говорят: "Не положено тебе". Хожу я на рынок на четырех ногах. Вот костыли мои, – указывает она на них. – Кое-как волочусь. А что делать? Надо откуда-то брать деньги. Больная я, нужно лекарства покупать".

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Раньше Анна лечилась в Грузии. Но последние три месяца не может пересекать границу – опять же из-за отсутствия действующего паспорта. Ей предлагают сделать либо вид на жительство, либо разрешение на проживание - пресловутая "форма 9".

"Три месяца уже не могу переходить границу, а мне там нужно лечиться, у меня диабет. Чтобы перейти границу сейчас говорят нужно "форму 9" делать или вид на жительство. Но зачем мне вид на жительство, если я здесь родилась и здесь живу уже 75 лет. А вид на жительство кому дают? Гостям только. А мне нужно переходить границу. Там я бесплатно лечусь и лекарство получаю. А здесь ни одну таблетку я не получила. А мне каждый день нужно пить лекарство от диабета и для костей, кости у меня рушатся", – объясняет Анна.

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Практически у всех на галском рынке только и разговоров, что о паспортах, границе, орехе и клиентах, вернее их отсутствии.

К 14 часам жизнь здесь затихает, несколько прилавков еще создают видимость работы, невольно подчеркивая этим какую-то безнадежность. Но все повторится через неделю, а потом еще через неделю и еще.