Гражданин и начальник: 27 сентября - День таможенника Абхазии

27 сентября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники таможни Республики Абхазия.

В радиостудии Sputnik Абхазия своих коллег с праздником поздравил начальник Главного управления таможенного оформления и таможенного контроля ГТК республики Батал Авидзба. Он также рассказал, какие вопросы на сегодняшней день являются самыми острыми в работе ведомства.

Одной из актуальных на сегодняшних день проблем является информатизация всех процессов в работе таможни, отметил Авидзба.

"То что мы делаем, мы делаем в рамках не совсем широких возможностей. Хотелось бы, чтобы этому вопросу уделялось побольше внимания. Сегодня все развивается по пути информатизации и нам не хотелось бы оставаться в стороне. Также у нас страдает инфраструктура не хватает помещений для размещения сотрудников, которые у нас сегодня есть. Плюс в районах нам необходимо создавать таможенные терминалы, так как объемы бизнеса не стоят на месте, меняется и его география, меняется номенклатура товаров, изменяются потоки. К примеру, если раньше конечной всех товаропотоков в Абхазии был Сухум, то сегодня немалая часть товаров идет дальше – в Очамчырский район, в Галский район. А оформление импортных товаров в этих районах на сегодняшний день практически отсутствует, всем занимается таможенный пост Сухума. Хотелось бы развиваться и в этом направлении. У нас есть соответствующие предложения, разработанные проекты и по структуре, и по механизмам, технологии работы. но будет финансирование, будем развиваться", - подчеркнул Батал Авидзба.

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