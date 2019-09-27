Авидзба рассказал, в чем нуждается абхазская таможня

Одной из актуальных на сегодняшний день проблем является информатизация всех процессов в работе таможни, отметил Авидзба.

"То, что мы делаем, мы делаем в рамках не совсем широких возможностей. Хотелось бы, чтобы этому вопросу уделялось побольше внимания. Сегодня все развивается по пути информатизации, и нам не хотелось бы оставаться в стороне. Также у нас страдает инфраструктура, не хватает помещений для размещения сотрудников, которые у нас сегодня есть. В районах нам необходимо создавать таможенные терминалы, так как объемы бизнеса не стоят на месте, меняется и его география, меняется номенклатура товаров, изменяются потоки. К примеру, если раньше конечной точкой всех товаропотоков в Абхазии был Сухум, то сегодня немалая часть товаров идет дальше – в Очамчырский район, в Галский район. А оформление импортных товаров в этих районах на сегодняшний день практически отсутствует, всем занимается таможенный пост Сухума. Хотелось бы развиваться и в этом направлении. У нас есть соответствующие предложения, разработанные проекты и по структуре, и по механизмам, технологии работы. Но будет финансирование, будем развиваться", - подчеркнул Батал Авидзба.

27 сентября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники таможни Республики Абхазия.

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