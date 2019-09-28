Страх оказаться в центре внимания

Главные носители этого страха – люди с завышенными требованиями к самим себе. Им кажется, что окружающие ждут от них слишком многого. Любая ситуация, связанная с лишним вниманием, – сильный стресс, а в какой-то момент напряжение может дойти до предела.

Как перестать думать и переживать, что все постоянно на вас смотрят и оценивают?

Выступаете на совещании – дрожит голос. На родительском собрании не хватает смелости оспорить общее решение – вдруг не так поймут. В магазине задели и случайно уронили что-то с полки – ужас, все смотрят только на вас.

Почему этот страх сковывает даже внешне смелых и уверенных в себе людей? Откуда это в нас? Дело в робости и безвольности или все-таки в чем-то другом?

Вместе с клиническим психологом, психотерапевтом Международного института психосоматического здоровья Дарьей Бондаренко, руководителем ивент-агентства, ведущим Вадимом Степановым и носителем страха Владимиром Чавкиным находим способы борьбы с этим страхом и учимся отстаивать свои личные границы.

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