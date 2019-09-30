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Аслан Кобахия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кобахия о встрече двух фронтов на Кодорском мосту: понимал, что нас уже никто не остановит

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Герой Абхазии Аслан Кобахия в эфире радио Sputnik рассказал, почему объединение войск Гумистинского и Западного фронтов для него стало самым долгожданным событием в истории всей войны.

После освобождения Сухума, утром 29 сентября началась операция Абхазской армии по объединению Гумистинского и Восточного фронтов, а уже к середине дня состоялась их встреча на реке Кодор.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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"В районе мачарского поста ГАИ попался нам небезызвестный генерал Адамия, довоенный преступный авторитет. После того, как его ликвидировали, все вражеские подразделения подались в горные села и больше сопротивления грузинами оказано не было. Находясь в селе Дранда меня вызвал министр обороны Султан Сосналиев, когда подъезжал к Сухуму мне доложили, что объединение фронтов состоялось. Я даже освобождению Сухума так не радовался как этому событию. Я понимал - это конец войны, нас уже никто не остановит. Есть вещи, которые врезались в память, и я в себе несу, но для меня самое главное в этой войне было объединение фронтов. Если мы очень хотели, то с такой армией мы дошли бы и до Тбилиси, но мы не завоеватели, мы тогда были бы оккупантами. Мы были тогда оказались в роли грузин. Этого делать нельзя было, и Владислав Ардзынба действовал правильно и понимал это", – рассказал командующий артиллерией Гумистинского фронта в Отечественной войне народа Абхазии Аслан Кобахия.

Полную версию слушайте на радио Sputnik Абхазия.

29 сентября 1993 года у Кодорского моста произошла историческая встреча войск Гумистинского и Западного фронтов. Преследуя противника с боями, бойцы Абхазской армии 30 сентября вышли к границе по реке Ингур и водрузили Знамя Победы.

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Теги:
Аслан Кобахия, День Победы и независимости Абхазии, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993)


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