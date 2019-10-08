Маврофиди о "Кубке Победы" для инвалидов-ампутантов: дружба и здоровье через футбол

Международный турнир по мини-футболу "Кубок Победы" среди инвалидов-ампутантов, посвященный памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, в седьмой раз проходит в эти дни в Сухуме.
"Первостепенная задача всех наших мероприятий – это реабилитация, адаптация людей с ограниченными возможностями посредством спорта, приобщения к труду и жизни. Вторая задача – это дружественные связи между республиками, государствами, чтобы ребята могли общаться, повышать свое спортивное мастерство и улучшать свое здоровье, реабилитироваться посредством футбола", - рассказал Маврофиди.
В этом году в турнире принимают участие три страны – это хозяева "Апсны Сухум", сборная Узбекистана и четыре российских клуба из Махачкалы, Кемерово, Барнаула и Грозного.
"Было приглашено 13 команд, но не всем выделили деньги на поездку в Абхазию. Турнир очень значимый как в плане реабилитации, так и в плане общения. Например, приехала команда из Барнаула, где уже лежит снег по колено, а в Абхазии для них Африка. Мы традиционно проводим турнир в начале октября, после дня Победы и Независимости, чтобы ребята могли искупаться в море и позагорать, и пообщаться, и посоперничать", - отметил Ахиллес Маврофиди.
Он напомнил, что девизом международной федерации футбола ампутантов является "Заменим минные поля на футбольные". Когда в Москве в 1997 году создавалась международная федерация футбола ампутантов, этот девиз одобрили все государства – участники учредительной конференции, включая Америку, Канаду, Англию, Чехию, Германию, Польшу, Узбекситан, Беларусь и Россия.
Международный турнир по мини-футболу "Кубок Победы" завершится 14 октября.
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