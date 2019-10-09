Цугба рассказал, как проходила первая инаугурация президента Абхазии

Торжественная инаугурация избранного президента Абхазии пройдет 9 октября.

Сегодняшняя церемония ничем не отличается от первой, которая проходила 25 лет, когда первым президентом страны был избран Владислав Ардзинба.

Как это было, вспоминает Вячеслав Цугба, который в 1999 году возглавлял ЦИК Абхазии и лично расписывал сценарий торжественной церемонии.

"В присутствии членов Верховного суда и Парламента президент принес присягу, ему вручили штандарт и печать. Учитывая, что это были первые выборы президента и референдум, Владиславу Григорьевичу и всем политическим деятелям хотелось провести это в торжественной обстановке. Поэтому помимо депутатов и членов суда, присутствие которых на инаугурации предусмотрено законом, мы пригласили туда известных людей, общественность, много было гостей из России, из Адыгеи. Учитывая, что мы были в блокадном положении, российские власти на официальном уровне с нами не сотрудничали, но Государственная Дума принимала участие и это было важно", - отмечает Цугба.

Он вспоминает, что в то время не было условий и возможности для проведения церемонии.

"Мы привели в порядок зал, в котором сейчас проходит инаугурация. Были проблемы с освещением и отоплением. Это была зима, холодно, но мы взяли в аэропорту специальные агрегаты. Нам бесплатно сделали занавес. Было много цветов. Саму процедуру принятия присяги расписывал я… Придали большую торжественность. Зал был битком набит, многие обиделись, кто не смог попасть на церемонию. Эта инаугурация стала всенародной.

Согласно закона атрибутикой на инаугурации является штандарт и печать.

"Но у нас возникла мысль сделать это более торжественно. И тогда поступило предложение, которое одобрил Владислав Ардзинба, ввести посох, который является для абхазцев большим символом – сейчас все желающие его могут носить, но на самом деле его носить могут не все. Носитель посоха – мудрейший человек. Мы ввели в эту процедуру также вручение сабли. Сабля была оригинальная, которую мы с трудом приобрели", - рассказал Цугба.

Все это, по его мнению, придало инаугурации большую торжественность.