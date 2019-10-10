Салакая об ученом Арвелоде Куправа: сложно сказать, кто продолжит его дело

Историк Сослан Салакая в интервью Sputnik Абхазия отметил, что вклад историка Арвелода Куправа в абхазскую науку имеет существенный вес.

Доктор исторических наук, профессор Абхазского государственного университета, лауреат Государственной премии по науке имени Дзидзария Арвелод Куправа скончался 9 октября на 95 году жизни.

"Он очень крупный абхазский историк, занимавшийся в основном советским периодом вопросами аграрной истории, колхозной деревни, транспорта, промышленности. В последнее время он большое значение уделял развитию абхазской культуры, абхазским фамилиям. Он издавал много документов и это огромное достижение, потому что архив Абхазии сгорел, а по его инициативе были изданы материалы из его личного архива, из личного архива Дзидзария – издали несколько томов документов по истории советской Абхазии. Его вклад в историческую науку весом. Куправа был ведущим специалистом по экономической истории советского периода, поэтому это для Абхазии очень серьезная потеря и сложно сказать, кто это все продолжит", - отметил Салакая.

Арвелод Куправа С 2004 года был главным научным сотрудником АбИГИ имени Дмитрия Гулиа.

Он соавтор монографии "Очерки истории Абхазской АССР", первого вузовского учебного пособия "История Абхазии" (1986), "История Абхазской АССР (1917–1937)". Ему принадлежат историографические очерки по истории Абхазии.

Награжден медалями "За оборону Кавказа", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", лауреат Государственной премии по науке имени Георгия Дзидзария, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени.

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