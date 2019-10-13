Подкаст "Страхи/Ошибки": чем опасны подавленные эмоции

Контролировать и скрывать эмоции – это норма приличия, признак "зрелого" человека. Бесит коллега, достал начальник, ссоры дома – держи себя в руках... пока не сорвет крышу.
Подавленные эмоции приводят к тому, что человек не получает наслаждения от жизни. Кроме того, эмоциональные "инвалиды" – холодные и зажатые люди – редко становятся успешными. Их во всём опережают те, кто умеет анализировать свои чувства и управлять чужими эмоциями. Психологи назвали это эмоциональным интеллектом.
Что это такое? К чему могут привести проглоченные эмоции? Как правильно выпускать пар? Помогают ли справиться с этим вредные привычки? Как тактично сказать человеку, что он тебя бесит? Что делать с излишней эмоциональностью и последующим за этим стыдом?
Вместе с клиническим психологом, психотерапевтом Международного института психосоматического здоровья Дарьей Бондаренко и психологом, коучем, тренером Константином Рязанцевым разбираемся, как жить со своими эмоциями, оставаясь в мире с собой и другими.
02:20 что плохого в подавленных эмоциях
03:50 почему мы на самом деле боимся искренне выражать свои чувства
05:00 что происходит в организме, если эмоция подавляется
09:00 как справиться с раздражением
15:55 сентиментальность – разве это нормально?
19:30 техники и приёмы, которые помогут выражать эмоции правильно
23:10 из-за каких родительских ошибок дети превращаются в эмоциональных "инвалидов"
26:35 о моделях поведения в других странах или почему мужчины могут плакать
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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