Страшно ли рожать? Задаем наивные вопросы и получаем неожиданные ответы

Когда начинать психологически готовиться к родам, и почему быть хорошо готовой опасно? Как во время родов справиться с паникой, и почему нужно вести себя "неприлично"?
Вместе с проектом "Family tree" разбираемся, когда начинать готовиться к родам, чтобы в самый ответственный момент не сбежать из роддома. Об этом в восьмом эпизоде подкаста Настя и Лина спрашивают психолога, доулу, создателя группы для мам "Бережно к Себе" Дарью Уткину.
Есть ли жизнь после родов, узнайте в памятке по мотивам лекции психолога и педагога Людмилы Петрановской "Жизнь на троих: отношения в паре в первый год жизни ребенка".
02:25 когда начинать психологически готовиться к родам и почему опасно быть хорошо готовой
04:50 почему иногда специальные курсы и тщательная подготовка могут привести к послеродовой депрессии
07:20 как справиться с паникой: рычать, кричать, танцевать и вести себя "неприлично"
10:10 кто такие доулы и что они делают?
14:30 что нужно знать о партнерских родах, и как правильно подготовить папу (почему ребенок не "выпадет")
19:40 "трепетная тема": как сохранить интимные отношения после партнёрских родов. Травмы, фактор "акушерской агрессии" и флешбэки
23:27 о теле после родов: табу и изъяны культуры
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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