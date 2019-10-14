Шукуров об успехе на "Кубке Победы" в Абхазии: мы сильнее всех, потому что одна семья

Команда Узбекистана победила в Международном турнире по мини-футболу "Кубок Победы" среди инвалидов-ампутантов. Турнир посвящен памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Сборная Узбекистана по футболу среди инвалидов трижды победитель Кубка мира.

"Наши ребята живут спортом. Мы ежедневно занимаемся физкультурой, общаемся, хорошо понимаем друг друга, как одна семья. Мы рекордсмены на чемпионате мира, три раза подряд никто не становился чемпионами. Мы выигрываем за счет того, что дружим, тренируемся стабильно. В неделю три раза собираемся, как одна семья. Мы понимаем друг друга с одного взгляда и в жизни, и на поле. Думаю, поэтому мы сильнее всех. В Абхазии мы шестой год, по-моему, и в пятый раз становимся чемпионами. Наверное, удача улыбается, воздух и народ дают нам силы, приятно нам здесь играть", - сказал Шукуров.

Соревнования в Международном турнире по мини-футболу "Кубок Победы" проходили в Сухуме с 7 по 13 октября. Капитан и тренер команды Джамиль Шукуров был признан одним из лучших игроков, состоявшегося в Абхазии турнира.

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