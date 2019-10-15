Тужба о том, что тормозит принятие документа о неприменении силы на Женевских дискуссиях

Заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба в эфире радио Sputnik рассказал, есть ли перспектива у Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

15 октября 2008 года состоялись первые переговоры в рамках Международных Женевских дискуссий. На сегодняшний день это единственная международная площадка, на которой обсуждаются вопросы, связанные с безопасностью Абхазии и Южной Осетии.

Заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба в эфире радио Sputnik рассказал, есть ли перспективы у Женевских дискуссий в свете того, что за 11 лет так и не был подписан документ о неприменении силы в отношении Абхазии и Южной Осетии.

"Сложно говорить о каких-то перспективах. Мы скоро будем отмечать своего рода юбилей, в декабре пройдет пятидесятый раунд дискуссий, но к сожалению, говорить о каких-то серьезных достижениях и результатах пока не приходится. Основная проблема Женевских дискуссий, на мой взгляд, в том, что нет четкого определения формата и нет определения того, кто является сторонами конфликта и между кем должно быть принято устное заявление, а затем подписано соглашение о неприменении силы. Абхазская, югоосетинская и российская стороны исходят из того, что в 2008 году акт агрессии в отношении Южной Осетии совершила Грузия, а также планировала аналогичный акт в отношении Абхазии, именно эта страна несет на себе всю ответственность последствия этих конфликтов. Мы исходим из того, что соглашение должно быть подписано между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Наши грузинские оппоненты при поддержке американских коллег пытаются переформатировать женевский процесс и придать ему российско-грузинский характер. Для нас, как и для российской стороны, это абсолютно неприемлемо – в этом заключается основная проблема того, что мы не можем продвинуться вперед в принятии совместного устного заявления", - сказал Ираклий Тужба.

Следующий, пятидесятый, по счету раунд Женевских дискуссий намечен на 10-11 декабря 2019 года.

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