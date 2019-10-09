Снова перенесли: чем закончился очередной раунд Женевских дискуссий

Сорок девятый раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС, прошел 8-9 октября.

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Абхазия, Южная Осетия и Россия призвали участников 49-го раунда Женевских дискуссий согласовать текст совместного устного заявления о неприменении силы, об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Абхазии.

Отмечается, что принятие документа послужило бы хорошей основой для дальнейшего диалога, направленного на достижение мира и стабильности в регионе.

"Представители Грузии и США не сумели проявить конструктивный подход к решению существующих проблем и отказались обсуждать текст совместного устного заявления. В результате, было принято решение перенести обсуждение данного вопроса на следующий раунд МЖД, который состоится 10-11 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Основной темой очередного раунда дискуссий также стала ситуации на грузино-югоосетинской границе, возникшая в результате провокационных действий грузинской стороны, которая в одностороннем порядке выставила дополнительный КПП в непосредственной близости от югоосетинского села Цнелис.

Участники отметили, что ситуацию необходимо разрешить мирными средствами, путем переговоров и компромиссов. Представители Абхазии, Южной Осетии и России возложили всю ответственность за обострение ситуации и возможную дальнейшую эскалацию на грузино-югоосетинской границе на власти Грузии.

Абхазскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Даур Кове, в нее также вошли заместитель министра Ираклий Тужба, заместитель председателя СГБ Владимир Арлан, сотрудники МИД Абхазии.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий августа 2008 года в Южной Осетии. Пока это единственная площадка для прямого диалога для Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Кроме того, в них участвуют представители России, США, а также Организации Объединенных Наций, ОБСЕ и Европейского Союза.

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