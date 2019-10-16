Тания о первом фестивале "Абаза" в Абхазии: дело нашего гостеприимства

Об истории культурно-спортивного фестиваля "Абаза" и о том, какую цель ставят перед собой организаторы его проведения в Абхазии, на пресс-конференции рассказал руководитель аппаратов главы Всемирного абхазо-абазинского конгресса и "Алашара" Кан Тания.

С 16 по 18 октября впервые Абхазия будет принимать у себя культурно-спортивный фестиваль "Абаза".

Фестиваль будет проходить в Абхазии в два этапа. С 16 по 17 октября в Детской юношеской спортивной школе города Гудаута пройдет турнир по вольной борьбе за Кубок председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусы Экзекова. В турнире примут участие около 250 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Карачаево-Черкессии, Северной и Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Краснодара и Абхазии.

Рассказывая об истории фестиваля на пресс-конференции, руководитель аппаратов главы Всемирного абхазо-абазинского конгресса и "Алашара" Кан Тания отметил, что этот фестиваль стал одним из самых главных событий Карачаево-Черкессии как в спорте, так и в культурной жизни.

"В Абазинском районе 13 аулов и все они ежегодно готовятся к этому мероприятию, подходят очень серьезно, набирают команды. Часть команд стали уже профессиональными настолько, что с ними стало сложно соперничать. А два года назад фестиваль стал международным, то есть стали приглашаться не только абазины, проживающие в Черкесске, но также абазины и абхазы, проживающие в Сирии, Египте, Апсны, и мероприятие вышло совершенно на другой уровень. Команды, приезжающие в том числе и из Абхазии, поразились уровнем подготовки абазин, наших братьев, из КЧР. Буквально пару лет назад Муссе Экзекову поступила просьба организовать подобный фестиваль в Абхазии. В этом году общими усилиями получилось подготовиться к проведению Первого культурно-спортивного фестиваля "Абаза" в Апсны. Это дело нашего гостеприимства. Впервые за долгие годы, в новейшей истории Абхазии к нам приезжают братья из Карачаево-Черкессии, нам надо их достойно встретить", - рассказал Кан Тания.

18 октября в Сухуме состоится культурно-историческая часть фестиваля. Одним из главных событий станет театрализованное представление, рассказывающего о старинном абазинском обряде привода невесты в дом.

В 13:00 в выставочном шатре у Абхазского драматического театра будет открыта совместная экспозиция этнографического музея села Эльбурган и Государственного музея Абхазии. Там же будут представлены старинные абазинские костюмы, карты современного расселения абхазов и абазин, архивные фотографии.

В 14:40 на площади у драмтеатра начнется совместная концертная программа абхазских и абазинских творческих коллективов. В мероприятиях примут участие Театр танца Государственной филармонии Карачаево-Черкессии, эстрадные исполнители из Абхазии – Людмила Гумба, Заур Зухба, коллектив "Адау" и этнографический ансамбль "Ахьышьтра".

Также гостей фестиваля ждет знакомство с традиционной абазинской кухней, которая будет представлена на фуд-корте.

Первый культурно-спортивный фестиваль "Абаза" пройдет в Абхазии при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.

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