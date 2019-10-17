Лесничий Рицинского нацпарка: рады появлению животных, которых давно не видели

17 октября 1996 года на базе Рицинского заповедника был создан Рицинский национальный реликтовый парк.

Главный лесничий Рицинского национального парка Тенгиз Джергения в беседе на радио отметил, что благодаря особой охране заповедника удается восстановить популяции редких животных.

"Мы приобрели фото ловушки и установили их. С помощью них были замечены дикие животные, которых давно уже на территории парка не было. Мы безумно радовались, когда была зафиксирована лань, также были замечены дикие козы, которые долгое время не появлялись у нас. Зимой в прошлом году мы видели зубров. На территории Черкесской поляны был целый табун оленей. Кабаны, медведи, рыси, косули и даже серна, ее с бинокля можно увидеть, как взбирается на скалы. О том, что возросла популяция диких животных говорят и сами туристы. Дикие животные никакой опасности не представляют. Пастухи тоже не жалуются, нападений на скот еще не было", - сказал Джергения.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Рицинский национальный реликтовый парк с 30-х годов и до конца ХХ века был заповедником. Парк занимает 390 квадратных километров и входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа Российской Федерации. В нем водятся медведи, рыси, барсуки и еще десятки видов животных и птиц. Парк разделен на две функциональные зоны: заповедную, в которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационно-хозяйственную.

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