06:37 18 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.35
  • EUR71.05
Поиск
© Foto / предоставлено Тенгизом Джергения

Лесничий Рицинского нацпарка: рады появлению животных, которых давно не видели

Радио
Получить короткую ссылку
61 0 0

Главный лесничий Рицинского национального парка Тенгиз Джергения в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как удается сохранять животный мир заповедника.

17 октября 1996 года на базе Рицинского заповедника был создан Рицинский национальный реликтовый парк.

Главный лесничий Рицинского национального парка Тенгиз Джергения в беседе на радио отметил, что благодаря особой охране заповедника удается восстановить популяции редких животных.

"Мы приобрели фото ловушки и установили их. С помощью них были замечены дикие животные, которых давно уже на территории парка не было. Мы безумно радовались, когда была зафиксирована лань, также были замечены дикие козы, которые долгое время не появлялись у нас. Зимой в прошлом году мы видели зубров. На территории Черкесской поляны был целый табун оленей. Кабаны, медведи, рыси, косули и даже серна, ее с бинокля можно увидеть, как взбирается на скалы. О том, что возросла популяция диких животных говорят и сами туристы. Дикие животные никакой опасности не представляют. Пастухи тоже не жалуются, нападений на скот еще не было", - сказал Джергения.     

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Рицинский национальный реликтовый парк с 30-х годов и до конца ХХ века был заповедником. Парк занимает 390 квадратных километров и входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа Российской Федерации. В нем водятся медведи, рыси, барсуки и еще десятки видов животных и птиц. Парк разделен на две функциональные зоны: заповедную, в которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационно-хозяйственную.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Лохматые, зубастые и многоногие: победители Wildlife Photographer of the Year 2019
Запад ссорится с Турцией: что ждет НАТО
Программа фестиваля Абаза в Абхазии
Свадьба, кухня и борьба: программа фестиваля "Абаза" в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia