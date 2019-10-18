02:09 19 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.95
  • EUR71.13
Поиск
© Foto / предоставлено Ильей Римаром

Римар о концерте в Новоафонской пещере: музыка "внутри камня" вдохновляет и восхищает

Радио
Получить короткую ссылку
6320
Sputnik Абхазия

Российский музыкант Илья Римар в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как возникла идея провести концерт внутри Новоафонской пещеры.

Концерт живой музыки российских исполнителей Ильи Римара и Ольги Максимовой состоится в Новоафонской пещере 19 и 20 октября.

"Эта идея принадлежит моим друзьям. Они несколько раз бывали в Абхазии и знакомы с руководителем пещеры. Увидев пещеру, они сами поняли, что там потрясающе будет звучать музыка и предложили мне такую идею. Мы с огромной радостью согласились. Для нас большая честь в таком месте звучать", - отметил музыкант.
Новоафонская пещера
© Sputnik Томас Тхайцук
Электроарфа и классическая музыка: в Новоафонской пещере состоится концерт живой музыки

Илья Римар признался, что впервые побывал внутри пещеры и рассказал о своих ощущениях.

"Мы уже побывали в пещере и ознакомились с площадкой, и это, конечно, что-то непередаваемое. В пещере я был в первый раз в своей жизни, и это был потрясающий опыт. Быть внутри камня, кристалла огромного, восхищает и вдохновляет. Я всегда мечтал о подобных местах и хотел бы петь так по всей земле", - сказал Римар.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Читайте также:

Теги:
Новоафонская пещера, Новый Афон, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Экспонаты Эльбургана, абазинская кухня и танцы: фестиваль "Абаза" в Сухуме
Борис договорился: какую сделку с ЕС по Brexit заключил британский премьер
Программа фестиваля Абаза в Абхазии
Свадьба, кухня и борьба: программа фестиваля "Абаза" в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia