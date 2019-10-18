Римар о концерте в Новоафонской пещере: музыка "внутри камня" вдохновляет и восхищает

Российский музыкант Илья Римар в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как возникла идея провести концерт внутри Новоафонской пещеры.

Концерт живой музыки российских исполнителей Ильи Римара и Ольги Максимовой состоится в Новоафонской пещере 19 и 20 октября.

"Эта идея принадлежит моим друзьям. Они несколько раз бывали в Абхазии и знакомы с руководителем пещеры. Увидев пещеру, они сами поняли, что там потрясающе будет звучать музыка и предложили мне такую идею. Мы с огромной радостью согласились. Для нас большая честь в таком месте звучать", - отметил музыкант.

Илья Римар признался, что впервые побывал внутри пещеры и рассказал о своих ощущениях.

"Мы уже побывали в пещере и ознакомились с площадкой, и это, конечно, что-то непередаваемое. В пещере я был в первый раз в своей жизни, и это был потрясающий опыт. Быть внутри камня, кристалла огромного, восхищает и вдохновляет. Я всегда мечтал о подобных местах и хотел бы петь так по всей земле", - сказал Римар.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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