Ученый объяснил, как по сталагмитам Новоафонской пещеры узнают о климате будущего

Дублянский совместно с российскими и абхазскими учеными исследует сталагмит из Новоафонской пещеры.

По словам ученого, сталагмиты могут дать ответ на вопрос, каким был климат сотни тысяч лет назад, а это поможет спрогнозировать будущий климат планеты.

"Дело в том, что сталагмиты – это очень ценный архив информации по древнему климату Земли. Сталагмиты растут из воды, которая просачивается через почву. И когда они растут, записывают год за годом информацию, во-первых, о воде, которая выпадала на поверхность, то есть о дождях, а соответственно, о климате, во-вторых, информацию о почве, то есть какая была растительность – богатая, бедная, как она менялась. Это записывается в изотопах кальцита, из которых состоит натек. Ученые уже давно научились расшифровывать эти записи. Важное свойство этих натеков в том, что они могут быть очень точно датированы радиометрическими методами. То есть мы не просто получаем запись, как изменялся климат в этой точке, мы получаем запись, привязанную ко времени. Поэтому метод исследования сталагмитов в мире используется очень широко для того, чтобы уточнить климат прошлого", - рассказал Дублянский.

Исследование климата прошлого очень важно для того, чтобы предсказывать климат будущего, уточнил ученый.

Изучение сталагмита из Новоафонской пещеры завершится в начале 2020 года. После чего в ведущих мировых научных изданиях выйдет серия статей об этом исследовании.

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