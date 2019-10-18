Гицба об отделениях ВААК в Турции: звучит пафосно, но цель - дойти до каждой семьи

Исполнительный секретарь Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК) Инар Гицба рассказал в эфире радио Sputnik о цели открытия отделений конгресса в различных городах Турции.

Семь советов местного отделения Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК) было открыто в городах Турции.

"Наша цель, насколько бы пафосно это не звучало, дойти до каждой семьи и знать каждого представителя нашего этноса в лицо. Местные отделения, которые были созданы, охватывают определенный регион проживания диаспоры. Советы открыты в городах Стамбул, Измит, Сакарья, Эскишехир, Инегель, Бурса и Биледжик. К этим центрам относятся и ряд сельских поселений, где проживают наши соотечественники", -сообщил Гицба.

По его словам, задача этих отделений транслировать решения и деятельность ВААК, изучать существующие запросы, а также выявить потенциал того, насколько они готовы и могут принимать участие в решении значимых для абхазо-абазинского этноса вопросах.

"Уставная деятельность ВААК направлена на решение социальных задач в том числе. Ключевыми являются вопросы здравоохранения, семьи, спорта, культуры, сохранения и популяризации традиционных ценностей, языка. В рамках этих направлений проводятся различные мероприятия, конечно же, диаспора будет активно вовлекаться в их реализацию", - сказал Гицба.

Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Читайте также: