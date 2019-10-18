Гицба об отделениях ВААК в Турции: звучит пафосно, но цель - дойти до каждой семьи

Семь советов местного отделения Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК) было открыто в городах Турции.
"Наша цель, насколько бы пафосно это не звучало, дойти до каждой семьи и знать каждого представителя нашего этноса в лицо. Местные отделения, которые были созданы, охватывают определенный регион проживания диаспоры. Советы открыты в городах Стамбул, Измит, Сакарья, Эскишехир, Инегель, Бурса и Биледжик. К этим центрам относятся и ряд сельских поселений, где проживают наши соотечественники", -сообщил Гицба.
"Уставная деятельность ВААК направлена на решение социальных задач в том числе. Ключевыми являются вопросы здравоохранения, семьи, спорта, культуры, сохранения и популяризации традиционных ценностей, языка. В рамках этих направлений проводятся различные мероприятия, конечно же, диаспора будет активно вовлекаться в их реализацию", - сказал Гицба.
Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.
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