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Астамур Барциц
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Барциц о возрождении бальнеологии в Абхазии: сможем принимать туристов весь год

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Sputnik Абхазия

Вопросы возрождения санаторно-курортного лечения, которым так славились здравницы СССР, в частности, в Абхазии, обсуждаются в Сочи на конференции по бальнеологии, рассказал участник конференции замминистра по курортам и туризму республики Астамур Барциц.

Третий научный форум "Курорт Сочи-Мацеста: синергия региональных инициатив бальнеологических курортов России" проходит в Сочи с 18 по 19 октября.

© REUTERS / Alexey Pavlishak
Реанимировать бальнеологию: Абхазия участвует в международной конференции в Сочи

Замминистра по курортам и туризму Абхазии Астамур Барциц в интервью Sputnik Абхазия подчеркнул, что направление бальнеологии актуально для Абхазии, так как потенциал, который был в республике в советское время, был утрачен.

"Используя передовой опыт и мировые стандарты, мы хотим возродить санаторно-курортное лечение граждан и гостей Абхазии. Также немаловажно, что мы сможем перейти от сезонного туризма к круглогодичному, если нам удастся осуществить задуманное", - подчеркнул Барциц.

Делегацию из Абхазии на форуме по бальнеологии представляют руководители Министерства по курортам и туризму республики,  Института курортологии, туристической компании "Апсуа Тур".

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Теги:
Министерство по курортам и туризму Абхазии, отдых в Абхазии


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