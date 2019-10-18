Барциц о возрождении бальнеологии в Абхазии: сможем принимать туристов весь год

Третий научный форум "Курорт Сочи-Мацеста: синергия региональных инициатив бальнеологических курортов России" проходит в Сочи с 18 по 19 октября.
Замминистра по курортам и туризму Абхазии Астамур Барциц в интервью Sputnik Абхазия подчеркнул, что направление бальнеологии актуально для Абхазии, так как потенциал, который был в республике в советское время, был утрачен.
"Используя передовой опыт и мировые стандарты, мы хотим возродить санаторно-курортное лечение граждан и гостей Абхазии. Также немаловажно, что мы сможем перейти от сезонного туризма к круглогодичному, если нам удастся осуществить задуманное", - подчеркнул Барциц.
Делегацию из Абхазии на форуме по бальнеологии представляют руководители Министерства по курортам и туризму республики, Института курортологии, туристической компании "Апсуа Тур".
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