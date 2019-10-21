Глава администрации Сухума Харазия: не собираюсь цепляться за должность, ухожу

Глава администрации Сухума Адгур Харазия объявил о своей отставке на брифинге в понедельник 21 октября.

"Я сегодня ухожу со своей работы и, обращаясь к вам, хочу сказать, за пять лет работы сделано немало, предстоит сделать еще больше, мы многое не успели сделать", - сказал Харазия.

Адгур Харазия, отвечая на вопрос журналистов, уходит ли в отставку по собственном желанию, отметил, что связано это с тем, что в последнее время вокруг его имени ходит много разговоров.

"Я пока не знаю, но по слухам, меня хотят снять. Насколько это имеет место, я не владею ситуацией, меня никто не вызывал, никакого документа не показывал. Но раз возникла такая ситуация, я не собираюсь цепляться за должность, я ухожу. Это мое окончательное решение", - сказал Харазия.

Харазия Адгур Рафетович родился 12 февраля 1959 года в селе Багмаран Гулрыпшского района. С 1989 по 1992 годы работал директором муниципального предприятия при МЖКХ Сухума. Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. С 1993 по 2002 годы - глава администрации Гулрыпшского района. С 2002 по 2003 годы - министр сельского хозяйства. Также занимал пост председателя Собрания Гулрыпшского района, был депутатом Народного Собрания Абхазии, был вице-спикером Парламента.

В октябре 2014 года указом президента Абхазии назначен главой администрации города Сухум.

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