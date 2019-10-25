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Зинченко: пожары в лесах Абхазии начинаются с непотушенных костров

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Sputnik Абхазия

Начальник пожарно-спасательного поста села Псху Сухумского района Сергей Зинченко в эфире радио Sputnik рассказал о возгорании в лесу на высокогорном перевале Анчхы.

Как сообщает официальный сайт МЧС Абхазии, около 30 гектаров сухого подлеска горит на высокогорном перевале Анчхы Сухумском района в трех километрах от перевала Пыв. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС накануне днем.

"Техника в тушении пожара не задействована, потому что возгорание произошло на больших склонах, куда техника не подъедет, поэтому все приходится тушить вручную. Сил достаточно, огонь распространяется медленно, потому что нет ветра. Предположительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Такие ситуации случаются не часто, раза два в год, и именно осенью. В основном это происходит из-за того, что люди разжигают костер и оставляют его непотушенным. Мы говорим туристам, чтобы они после себя заливали костры водой после ночлега", - рассказал Зинченко.  

В тушении пожара задействован личный состав пожарно-спасательного поста села Псху, спасатели планируют к вечеру локализовать пожар.

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