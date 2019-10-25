Сигнал о возгорании подлеска на перевале Анчхы поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 13:30 в четверг 24 октября.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Пожар охватил высокогорный перевал Анчхы в Сухумском районе, рассказал Sputnik Абхазия начальник пожарно-спасательного поста села Псху Сергей Зинченко.

На высокогорном перевале Анчхы, который находится в трех километрах от перевала Пыв, горит порядка 30 гектаров сухого подлеска. Предположительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

В тушении задействован личный состав пожарно-спасательного поста села Псху. Местность труднодоступная, спецавтомобили МЧС не могут подойти к очагу возгорания.

"На место происшествия выехала группа из пяти человек. Там горит сухая листва и кустарники. Площадь возгорания составляет около 30 гектаров. До вечера 24 октября мы смогли потушить примерно половину горящего леса", – отметил Зинченко.

Сегодня работы по тушению возгорания продолжаются. По словам Зинченко, к вечеру 25 октября пожар уже будет локализован.

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