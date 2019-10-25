13:46 25 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.86
  • EUR71.14
Поиск

Пожар охватил высокогорный перевал Анчхы в Сухумском районе

© Foto / МЧС РА
В Абхазии
Получить короткую ссылку
16010
Sputnik Абхазия

Сигнал о возгорании подлеска на перевале Анчхы поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 13:30 в четверг 24 октября.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Пожар охватил высокогорный перевал Анчхы в Сухумском районе, рассказал Sputnik Абхазия начальник пожарно-спасательного поста села Псху Сергей Зинченко. 

На высокогорном перевале Анчхы, который находится в трех километрах от перевала Пыв, горит порядка 30 гектаров сухого подлеска. Предположительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

В тушении задействован личный состав пожарно-спасательного поста села Псху. Местность труднодоступная, спецавтомобили МЧС не могут подойти к очагу возгорания.

"На место происшествия выехала группа из пяти человек. Там горит сухая листва и кустарники. Площадь возгорания составляет около 30 гектаров. До вечера 24 октября мы смогли потушить примерно половину горящего леса", – отметил Зинченко.

Сегодня работы по тушению возгорания продолжаются. По словам Зинченко, к вечеру 25 октября пожар уже будет локализован.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Интронизация императора Японии Нарухито: самые яркие фото церемонии
Ты не спрячешься: Конор Макгрегор хочет реванша с Хабибом Нурмагомедовым
"Ты не спрячешься": Макгрегор ждет реванша с Нурмагомедовым
Четыре месяца выходных: производственный календарь Абхазии на 2020 год
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться