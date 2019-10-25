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© Foto/ Facebook/Рамия Мамедова

Политолог: говорить о разрыве между Турцией и США не приходится

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Sputnik Абхазия

Несмотря на то, что Трамп опять не сдержал своего слова, он сохранил поддержку американцев курдским отрядам, убеждена политолог Рамия Мамедова.

Даже несмотря на какие-то критические моменты, Анкара и Вашингтон всегда были не только союзниками по НАТО, но и главными стратегическими союзниками на Ближнем Востоке, поэтому говорить о каком-то разрыве между этими странами не приходится, заявила Sputnik Азербайджан политолог Рамия Мамедова.

Вашингтон отменяет санкции, введенные в отношении Турции в связи с начатой Анкарой военной операцией на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил в среду президент США Дональд Трамп.

"Курдские отряды в Сирии были ключевыми союзниками США на этой территории в борьбе с террористами "Исламского государства". И конечно, Трамп опять не сдержал своего слова, данного курдам, и опять обманул их, чем был раскритикован даже самыми близкими своими союзниками. Но Трамп сохранил целостность этих отрядов и вклад американцев в их деятельность", - отметила Мамедова в эфире радио Sputnik Азербайджан.

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